Несколько членов тренерского штаба Уле Гуннара Сульшера ушли на самоизоляцию из-за коронавируса, информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Сульшер раскрыл рецепт давления на чемпионские амбиции Манчестер Сити

В сегодняшнем матче против Ньюксала норвежский коуч будет иметь других помощников. Наставнику "дьяволов" будут помогать Никки Батт и Марк Демпси. Другие детали вспышки не сообщаются.

К слову, МЮ расположился на 2 месте в АПЛ, отставая от Манчестер Сити на 10 пунктов. Встреча с Ньюкаслом, который завис над зоной вылета, начнется в 21:00.

Лига Европы: МЮ уничтожил Реал Сосьедад, Байер проиграл в феерическом матче Янг Бойз, Милан упустил победу