Манчестер Юнайтед стал заложником коронавируса – в тренерском штабе произошли изменения
COVID-19 распространяется командами АПЛ. Удар на себя приняли "красные дьяволы".
Несколько членов тренерского штаба Уле Гуннара Сульшера ушли на самоизоляцию из-за коронавируса, информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед.
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В сегодняшнем матче против Ньюксала норвежский коуч будет иметь других помощников. Наставнику "дьяволов" будут помогать Никки Батт и Марк Демпси. Другие детали вспышки не сообщаются.
К слову, МЮ расположился на 2 месте в АПЛ, отставая от Манчестер Сити на 10 пунктов. Встреча с Ньюкаслом, который завис над зоной вылета, начнется в 21:00.
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