"Сумніваюся, що хтось би сказав, що не стане намагатися тиснути на Сіті. Ми будемо прагнути до перемоги в кожному матчі, звичайно. Нам потрібно видати хорошу серію, якщо ми плануємо чинити тиск на Сіті, і вона повинна розпочатися в неділю.

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Ми не можемо контролювати те, що роблять інші команди. Потрібно відповідати за себе. Ми в тій позиції, в якій є, ми другі, і, звичайно, мета – закінчити сезон не нижче цього місця.

Не можна приховати той факт, що ми трохи втратили форму. Ми втратили очки проти Евертона, Шеффілда, Вест Бромвіча. Ми заслуговували більшого, ми повинні були набрати більше очок. Матч з Ньюкаслом (сьогодні, 20 лютого, о 21:00 – прим.) буде дуже важливим для нас", – цитує Сульшера Daily Mail.

Зауважимо, у турнірній таблиці АПЛ Манчестер Сіті є одноосібним лідером з 56 заліковими балами. "Червоні дияволи" Сульшера відстають від "містян" на 10 пунктів.

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