Головний тренер Аль-Садда Хаві вже готується до кадрової революції у Барселоні – фахівець обрав список з 4 бажаних гравців.

Як повідомляє El Nacional, найбажанішим футболістом є Ерлінг Холанд, якого можна буде підписати за 75 млн євро наступного літа. Трансферу можуть посприяти хороші стосунки агента форварда Міно Райоли з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Втім, все залежатиме від фінансового стану каталонців.

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Також "блаугранас" пов'язують з можливим підписанням Погба, який з наступного літа стане вільним агентом. Переговори з французом можна проводити вже з січня, а його агентом також є Міно Райола. Конкуренцію можуть скласти Реал, ПСЖ або Ювентус.

Дані Ольмо з РБ Лейпциг – ще одна опція підсилення атакувальної ланки. Іспанець прагне повернутись до рідного клубу, а статись це може вже у січні. Залишається під питанням, як саме буде оформлений трансфер – Барселона виплатить усю суму одразу або з невеликим відтермінуванням.

Завершується список Жюлем Кунде з Севільї. Трансфер француза називають найскладнішим, оскільки андалусійський клуб вимагає за центрбека не менше 80 млн євро. На Кунде також полюють Челсі, Реал та Манчестер Юнайтед.

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