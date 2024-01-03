Forbes назвав найдорожчі клуби у світі – повне домінування АПЛ з іспанцями на вершині
Реал, Манчестер Юнайтед і Барселона очолюють список найдорожчих клубів планети.
Журнал Forbes назвав новий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу. Основними критеріями оцінювання стали інфраструктура, склад та комерційне становище на спортивному ринку.
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Перше місце посів мадридський Реал. За оцінкою експертів журналу, його вартість становить 5 мільярдів 490 мільйонів євро. Друге місце аналітики віддали Манчестер Юнайтед. Англійський клуб перебуває зараз у кризі, але його ціна все ще дуже пристойна – 5 мільярдів та 427 мільйонів. Трійку замикає Барселона. Каталонський клуб оцінюється в 4 мільярди 984 мільйони євро.
Варто зазначити, що більшість клубів із топ-10 є представниками АПЛ. Також до рейтингу не потрапила жодна команда Серії А.
Топ-10:
1. Реал – 5,5 млрд
2. Манчестер Юнайтед – 5,4 млрд
3. Барселона – 4,9 млрд
4. Ліверпуль – 4,7 млрд
5. Манчестер Сіті – 4,5 млрд
6. Баварія – 4,3 млрд
7. ПСЖ – 3,8 млрд
8. Челсі – 2,8 млрд
9. Тоттенхем – 2,5 млрд
10. Арсенал – 2,4 млрд
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