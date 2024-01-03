Перес і Лапорта тримають свої клуби в топ-3 / EFE

Журнал Forbes назвав новий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу. Основними критеріями оцінювання стали інфраструктура, склад та комерційне становище на спортивному ринку.

Довбик шалено дорожчає, Лунін та Циганков додали, лише 1 українець пішов у мінус – Transfermarkt оновив ціни в Ла Лізі

Перше місце посів мадридський Реал. За оцінкою експертів журналу, його вартість становить 5 мільярдів 490 мільйонів євро. Друге місце аналітики віддали Манчестер Юнайтед. Англійський клуб перебуває зараз у кризі, але його ціна все ще дуже пристойна – 5 мільярдів та 427 мільйонів. Трійку замикає Барселона. Каталонський клуб оцінюється в 4 мільярди 984 мільйони євро.

Варто зазначити, що більшість клубів із топ-10 є представниками АПЛ. Також до рейтингу не потрапила жодна команда Серії А.

Топ-10:

1. Реал – 5,5 млрд

2. Манчестер Юнайтед – 5,4 млрд

3. Барселона – 4,9 млрд

4. Ліверпуль – 4,7 млрд

5. Манчестер Сіті – 4,5 млрд

6. Баварія – 4,3 млрд

7. ПСЖ – 3,8 млрд

8. Челсі – 2,8 млрд

9. Тоттенхем – 2,5 млрд

10. Арсенал – 2,4 млрд

Зло чи дар божий: Суперліга отримала другий шанс, але Україна ризикує втратити нові перемоги над Барсою та Реалом