"Червоні дияволи" вже оголосили, що з наступного сезону командою буде керувати Ерік Тен Хаг. Нідерландець допрацьовує в Аяксі, але вже почав детально вивчати свою майбутню команду. Раніше повідомлялося, що однією з головних вимог Тен Хага було мати вирішальний голос щодо трансферів. Уже не одного гравця Аякса пов'язували з переходом у Манчестер Юнайтед. Черговий кандидат – аргентинський центрбек Лісандро Мартінес, повідомляє нідерландське видання SoccerNews.

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За інформацією джерела, Тен Хаг наполіг, щоб 24-річний гравець потрапив у шорт-лист кандидатів на підсилення центру оборони. У цій зоні на манкуніанців чекають серйозні зміни. На Акселя Туанзебе та Еріка Байлі вже не розраховують, а Харрі Магуайр не демонструє належного рівня гри. Ба більше, капітана МЮ нещадно критикують фанати і вимагають покинути клуб.

Варто зауважити, що Лісандро Мартінес перебрався в Амстердам влітку 2019 року. Відтоді аргентинець зіграв за Аякс 120 матчів (6 голів та 6 асистів), а його трансферна вартість зросла майже втричі – з 11 до 30 млн євро.

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