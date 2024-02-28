Манкуніанці віддали 22-річного англійця в оренду в Хетафе, оскільки після зняття всіх звинувачень у зґвалтуванні були сумніви щодо його повернення в команду. Новий акціонер Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф нещодавно заявив, що варто знову повернутися до файлу Мейсона Грінвуда і знайти правильне рішення.

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Згідно з інформацією The Athletic, манкуніанці не виключають повернення англійця до команди влітку. Чинна угода Грінвуда з Манчестер Юнайтед діє до 2025 року. В контракті прописана також можливість додаткового року. Утім, оточення Мейсона зазначає, що йому подобається життя в Іспанії і він не хоче повертатися в Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Грінвуд зіграв за Хетафе у 25 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та п'ять результативних передач.

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