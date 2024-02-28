Манкунианцы отдали 22-летнего англичанина в аренду в Хетафе, поскольку после снятия всех обвинений в изнасиловании были сомнения относительно его возвращения в команду. Новый акционер Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф недавно заявил, что стоит снова вернуться к файлу Мейсона Гринвуда и найти правильное решение.

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Согласно информации The Athletic, манкунианцы не исключают возвращения англичанина в команду летом. Действующее соглашение Гринвуда с Манчестер Юнайтед действует до 2025 года. В контракте прописана также возможность дополнительного года. Впрочем, окружение Мейсона отмечает, что ему нравится жизнь в Испании и он не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Гринвуд сыграл за Хетафе в 25 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и пять результативных передач.

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