Аргентинець лише в середині січня завершив період лікування від травми коліна, через яку він перебував у лазареті чотири місяці. Гра з Вест Хемом була для Мартінеса лише четвертою після відновлення, в ній він отримав травму.

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"Потрібно дочекатися найближчих днів, який буде діагноз, і тоді ми зможемо розповісти вам більше. Ми робимо все, щоб поставити правильний діагноз. Мартінес дуже засмучений, дуже розчарований. Передусім, це особиста катастрофа, якщо це справді так погано. Але для команди це також дуже погано, тому що він безперечно приносить нам багато", – сказав наставник МЮ Ерік Тен Хаг.

Зауважимо, проти Вест Хема Мартінес відіграв 66 хвилин. Аргентинець отримав травму внаслідок контакту з Владіміром Цоуфалом. Деформацію коліна захисника МЮ можна було помітити навіть візуально. За найгіршими прогнозами, сезон для футболіста на цьому може завершитися, повідомляє Manchester Evening News.

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