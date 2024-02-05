Аргентинец лишь в середине января завершил период лечения от травмы колена, из-за которой он находился в лазарете четыре месяца. Игра с Вест Хэмом была для Мартинеса лишь четвертой после восстановления, в ней он получил новую травму.

"Нужно дождаться ближайших дней, какой будет диагноз, и тогда мы сможем рассказать вам больше. Мы делаем все, чтобы поставить правильный диагноз. Мартинес очень расстроен, очень разочарован. Прежде всего, это личная катастрофа, если это действительно так плохо. Но для команды это также очень плохо, потому что он бесспорно приносит нам многое", – сказал наставник МЮ Эрик Тен Хаг.

Заметим, против Вест Хэма Мартинес отыграл 66 минут. Аргентинец получил травму в результате контакта с Владимиром Цоуфалом. Деформацию колена защитника МЮ можно было заметить даже визуально. По худшим прогнозам, сезон для футболиста на этом может завершиться, сообщает Manchester Evening News.