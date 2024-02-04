Манчестер Юнайтед чергує хороші матчі з абсолютно провальними. Сьогодні – перший варіант. В гості завітав Девід Мойєс з міцним Вест Хемом. У нього не вийшло на Олд Траффорд, а тепер була можливість насолити Еріку Тен Хагу.

Ман Юнайтед вигриз неймовірну перемогу над Вулверхемптоном завдяки 18-річній дитині – 7 голів і драма в доданий час

Міцний півзахист Вест Хема знаходив варіанти для ударів, але відкрив рахунок МЮ. Хьойлунд отримав м'яч перед чужим штрафним, вправно переклав з однієї ноги на іншу, відігравши тим самим двох суперників, і точно пробив у кут воріт.

На початку другого тайму Магуайр намагався допомогти гостям, однак його подарунком не скористався Емерсон. Вже через хвилину манкуніанці забили вдруге. Бруну перевів на Гарначо, а той з допомогою рикошету вразив ворота і забезпечив перемогу.

Наприкінці зустрічі Гарначо оформив дубль. Допомогли йому Мактомінай і Хьойлунд, які вигризли м'яч у центрі поля. Манчестер Юнайтед переміг, набрав 38 очок і обійшов Вест Хем у таблиці, піднявшись на шосте місце.