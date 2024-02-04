До очного матчу Вест Хем підійшов, перебуваючи вище в турнірній таблиці, ніж Манчестер Юнайтед, але перебував у поганій формі. "Молоти" у 2024 році не виграли жодного матчу. Сьогодні навіть не найстабільніші манкуніанці змогли розгромити суперника.

Манчестер Юнайтед розгромив Вест Хем з дублем Гарначо

Окремо зупинимося на голі Расмуса Хьойлунда, який святкував свій 21-й день народження. Данець став наймолодшим гравцем, який забив за Манчестер Юнайтед у чотирьох поспіль матчах АПЛ. Цікаво, це раніше форвард, за якого Аталанті заплатили 75 млн євро, не забивав у цьому турнірі.