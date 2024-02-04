Рекорд іменинника за 75 мільйонів у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 3:0
20:09 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед переміг Вест Хем (3:0) в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
До очного матчу Вест Хем підійшов, перебуваючи вище в турнірній таблиці, ніж Манчестер Юнайтед, але перебував у поганій формі. "Молоти" у 2024 році не виграли жодного матчу. Сьогодні навіть не найстабільніші манкуніанці змогли розгромити суперника.
Манчестер Юнайтед розгромив Вест Хем з дублем Гарначо
Окремо зупинимося на голі Расмуса Хьойлунда, який святкував свій 21-й день народження. Данець став наймолодшим гравцем, який забив за Манчестер Юнайтед у чотирьох поспіль матчах АПЛ. Цікаво, це раніше форвард, за якого Аталанті заплатили 75 млн євро, не забивав у цьому турнірі.
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