Керівництво англійського Манчестер Юнайтед, схоже, визначилося з пріоритетною кандидатурою на заміну нинішньому керманичу команди Уле Гуннару Сульшеру. Фаворитом правління став Зінедін Зідан.

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"Червоні дияволи" вмовляють Зідана очолити кризовий гранд. Французький фахівець наразі не впевнений, чи варто приймати пропозицію. Боси Юнайтед впевені, що наявність у складі екс-підопічних Зідана – Варана та Роналду – схилить шальки терезів на їхню користь. Альтернативним кандидатом став керманич Лестера Брендан Роджерс.

До слова, Зінедін Зідан перебуває без роботи з травня, коли вдруге покинув Реал. Із "вершковими" 49-річний француз здобув 11 трофеїв.

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