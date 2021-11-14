Руководство английского Манчестер Юнайтед, похоже, определилось с приоритетной кандидатурой на замену нынешнему наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру. Фаворитом правления стал Зинедин Зидан.

МЮ созрел к смене главного тренера, утверждает The Times.

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"Красные дьяволы" уговаривают Зидана возглавить кризисный гранд. Французский специалист пока не определился, стоит ли принимать предложение. Боссы Юнайтед уверены, что наличие в составе экс-подопечных Зидана – Варана и Роналду – склонит чашу весов в их пользу. Альтернативным кандидатом стал наставник Лестера Брендан Роджерс.

К слову, Зинедин Зидан находится без работы с мая, когда во второй раз покинул Реал. Со "сливочными" 49-летний француз завоевал 11 трофеев.

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