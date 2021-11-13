Керівництво МЮ планує запросити Маурісіо Почеттіно у крісло головного тренера, якщо манкуніанцям доведеться звільнити Уле Гуннара Сульшера, повідомляє The Telegraph.

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З норвезьким спеціалістом не планують прощатись до кінця сезону, але багато залежатиме від виступу Юнайтед у Лізі чемпіонів. Джерело запевняє, що сам Почеттіно також зацікавлений у роботі з манкуніанцями.

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Нагадаємо, до роботи з ПСЖ Маурісіо Почеттіно працював у Тоттенхемі.

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