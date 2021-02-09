"Я очікую, що в клубі з'являться новий центральний захисник і, можливо, фланговий. Поза сумнівами, потрібно також стежити за ситуацією з воротарями.

Манчестер Юнайтед націлився на таланта РБ Лейпциг

Було б цікаво побачити нового правого вінгера і центрального нападника, але це залежить від того, як Мейсон Грінвуд проявить себе в найближчі місяці", – цитує Невілла Goal.com.

Після 23-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Сіті на 5 очок.

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