"Я ожидаю, что в клубе появятся новый центральный защитник и, возможно, фланговый. Несомненно, нужно также следить за ситуацией с вратарями.

Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Лейпциг

Было бы интересно увидеть нового правого вингера и центрального нападающего, но это зависит от того, как Мейсон Гринвуд проявит себя в ближайшие месяцы", – цитирует Невилла Goal.com.

После 23-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Сити на 5 очков.

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