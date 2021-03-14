Боси клубу завершують перестановки у керівництві. Кілька днів тому спортивним директором став Джон Метро, а Даррен Флетчер – технічного директора. Тепер черга переглянути умови головного тренера.

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За інформацією Mirror, Манчестер Юнайтед задоволений роботою Уле Гуннара Сульшера і готовий рухатися далі під керівництвом норвежця. Клуб уже підготував для 48-річного фахівця новий контракт зі збільшенням зарплати. Тепер Сульшер зароблятиме 9 млн фунтів замість 7 млн. Чинна угода розрахована до кінця наступного сезону.

Нагадаємо, норвежець очолив "Червоних дияволів" у грудні 2018 року. Відтоді команда провела 134 матчі, в яких здобула 75 перемог, 30 разів зіграла внічию та зазнала 29 поразок.

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