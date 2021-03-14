Боссы клуба завершают перестановки в руководстве. Несколько дней назад спортивным директором стал Джон Метро, ​​а Даррен Флетчер – технического директора. Теперь очередь пересмотреть условия главного тренера.

ПСЖ начал переговоры с Райолой по трансферу Погба и готов пожертвовать двумя игроками

По информации Mirror, Манчестер Юнайтед доволен работой Сульшера и готов двигаться дальше под руководством норвежца. Клуб уже подготовил для 48-летнего специалиста новый контракт с увеличением зарплаты. Теперь Сульшер будет зарабатывать 9 млн фунтов вместо 7 млн. Действующее соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, норвежец возглавил "Красных дьяволов" в декабре 2018 года. С тех пор команда провела 134 матча, в которых одержала 75 побед, 30 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

Гільйотина в домівці Гаттузо, класика Північного Лондона, непопсове іспанське дербі за єврокубки: топ-5 матчів вікенду