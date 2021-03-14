У послугах 27-річного француза зацікавлений ПСЖ. Парижани заради підписання Погба готові попрощатися з двома своїми гравцями, повідомляє Foot Mercato.

Манчестер Юнайтед намагається втримати Погба – цього хоче Сульшер

За інформацією джерела, спортивний директор чинних чемпіонів Ліги 1 вже розпочав переговори з агентом футболіста. Леонардо отримав від Міно Райоли запевнення, що Полю цікавий такий варіант розвитку кар'єри. ПСЖ заради цього трансферу готовий продати Едрісса Гуйє та Андера Ерреру.

Додамо, що у нинішньому сезоні Погба зіграв за Манчестер Юнайтед 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

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