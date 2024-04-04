Манчестер Юнайтед піде на поступки, щоб позбутися трансферного провалу – Тен Хаг вигнав його з команди
Манчестер Юнайтед готовий оформити повноцінний трансфер вінгера Джейдона Санчо.
Англійцю довелося покинути манкуніанців через конфлікт з головним тренером клубу Еріком Тен Хагом. Джейдон Санчо реанімує свою кар'єру, виступаючи в оренді в Борусії.
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Німецький клуб хоче залишити 24-річного вінгера у своїй команді, утім, Манчестер Юнайтед хотів за нього близько 50 мільйонів євро, що для "бджіл" зависока ціна. Як повідомляє Football Transfers, "червоні дияволи" готові піти на умови Борусії і продати гравця за 30 млн. Ця сума влаштує німецький клуб.
Нагадаємо, що Санчо став гравцем Манчестер Юнайтед влітку 2021-го за 85 млн євро. Загалом за манкуніанців він зіграв у 82 матчах, забивши 12 голів та віддавши шість асистів.
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