Англійцю довелося покинути манкуніанців через конфлікт з головним тренером клубу Еріком Тен Хагом. Джейдон Санчо реанімує свою кар'єру, виступаючи в оренді в Борусії.

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Німецький клуб хоче залишити 24-річного вінгера у своїй команді, утім, Манчестер Юнайтед хотів за нього близько 50 мільйонів євро, що для "бджіл" зависока ціна. Як повідомляє Football Transfers, "червоні дияволи" готові піти на умови Борусії і продати гравця за 30 млн. Ця сума влаштує німецький клуб.

Нагадаємо, що Санчо став гравцем Манчестер Юнайтед влітку 2021-го за 85 млн євро. Загалом за манкуніанців він зіграв у 82 матчах, забивши 12 голів та віддавши шість асистів.

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