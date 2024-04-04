Англичанину пришлось покинуть манкунианцев из-за конфликта с главным тренером клуба Эриком Тен Хагом. Джейдон Санчо реанимирует свою карьеру, выступая в аренде в Боруссии.

Манчестер Юнайтед потерял двух игроков перед матчами с украинцами – катастрофа в обороне усугубилась новыми травмами

Немецкий клуб хочет оставить 24-летнего вингера в своей команде, впрочем, Манчестер Юнайтед хотел за него около 50 миллионов евро, что для "пчел" слишком высокая цена. Как сообщает Football Transfers, "красные дьяволы" готовы пойти на условия Боруссии и продать игрока за 30 млн. Эта сумма устроит немецкий клуб.

Напомним, что Санчо стал игроком Манчестер Юнайтед летом 2021-го за 85 млн евро. Всего за манкунианцев он сыграл в 82 матчах, забив 12 голов и отдав шесть ассистов.

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