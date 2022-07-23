Манчестер Юнайтед перервав ідеальну серію з Тен Хагом – "дияволи" розгубили 2:0 у болотяній битві проти Астон Вілли
Манчестер Юнайтед не зміг продовжити переможну ходу у спарингах під керівництвом Еріка Тен Хага.
Товариський матч
Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 2:2
Голи: Санчо, 25, Кеш, 42 (аг) – Бейлі, 49, Чемберс, 90+2
Стадіон у Перті накрило потужною зливою, тому поле було в жахливому стані. Втім, це не завадило Манчестер Юнайтед провести яскравий перший тайм. Санчо відкрив рахунок після зразкової комбінації за участю Бруну, Рашфорда і Шоу. Перед свистком на відпочинок "дияволи" подвоїли перевагу. Рашфорд незграбно замикав простріл Санчо, але м'яч рикошетом від Кеша таки залетів у ворота.
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У перерві Тен Хаг обійшовся без замін, натомість Джеррард випустив 5 нових гравців. Один з "джокерів" відразу приніс результат. Леон Бейлі прорвався правим флангом і більярдним ударом не залишив шансів Де Хеа. Свіжий склад Вілли відверто переважав опонента і точно заслужив уникнути поразки. Це й сталося на останній хвилині матчу, коли Чемберс замкнув подачу з кутового (привіт слабкій грі Де Хеа на виході).
2:2 – Тен Хаг у четвертому товариському матчі вперше не зміг виграти на чолі Манчестер Юнайтед.
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