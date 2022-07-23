Товариський матч

Ювентус – Чівас Гвадалахара – 2:0

Голи: Да Грака, 10, Компаньйон, 80

Основний склад Ювентуса був розбавлений трьома молодими гравцями. Окрема увага прикута до зіркових новачків – Анхеля Ді Марії та Поля Погба.

"У мене навіть собака чорно-білий": новачок Ювентуса кумедно пояснив вибір клубу

Втім, саме молодь визначила результат матчу. 20-річний нападник Да Грака відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні. Під завісу зустрічі його одноліток Маттія Компаньйон розхитав опонента і чітко пробив у нижній кут. Ді Марія став учасником кумедного, але вельми болючого інциденту. Аргентинець в центрі поля випадково налетів на арбітра, отримавши жорсткий удар в голову та груди. На щастя, травм вдалося уникнути.

O Juizão quebrou o Di Maria pic.twitter.com/Gkp612cTu0 — Moraes (@RMora3ss) July 23, 2022

Наступний спаринг Ювентуса запланований на 27 липня, суперником стане Барселона.

Ліверпуль розтрощив РБ Лейпциг у спарингу основних складів – Нуньєс оформив покер за тайм і закрив роти критиків