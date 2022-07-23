Ді Марія отримав удар в голову від арбітра, повернення Погба – Ювентус провів перший літній спаринг
Ювентус розпочав свою американську мандрівку матчем проти Чівас Гвадалахара.
Товариський матч
Ювентус – Чівас Гвадалахара – 2:0
Голи: Да Грака, 10, Компаньйон, 80
Основний склад Ювентуса був розбавлений трьома молодими гравцями. Окрема увага прикута до зіркових новачків – Анхеля Ді Марії та Поля Погба.
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Втім, саме молодь визначила результат матчу. 20-річний нападник Да Грака відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні. Під завісу зустрічі його одноліток Маттія Компаньйон розхитав опонента і чітко пробив у нижній кут. Ді Марія став учасником кумедного, але вельми болючого інциденту. Аргентинець в центрі поля випадково налетів на арбітра, отримавши жорсткий удар в голову та груди. На щастя, травм вдалося уникнути.
Наступний спаринг Ювентуса запланований на 27 липня, суперником стане Барселона.
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