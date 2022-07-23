Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:2

Голы: Санчо, 25, Кэш, 42 (аг) – Бейли, 49, Чемберс, 90+2

Стадион в Перте накрыло мощным ливнем, поэтому поле было в ужасном состоянии. Впрочем, это не помешало Манчестер Юнайтед провести яркий первый тайм. Санчо открыл счет после образцовой комбинации с участием Бруну, Рашфорда и Шоу. Перед свистком на отдых "дьяволы" удвоили преимущество. Рашфорд неловко замыкал прострел Санчо, но мяч рикошетом от Кэша залетел в ворота.

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В перерыве Тен Хаг обошелся без замен, а вот Джеррард выпустил 5 новых игроков. Один из "джокеров" сразу принес результат. Леон Бейли прорвался по правому флангу и бильярдным ударом не оставил шансов Де Хеа. Свежий состав Виллы откровенно превосходил оппонента и заслужил избежать поражения. Это и произошло на последней минуте матча, когда Чемберс замкнул подачу с углового (привет слабой игре Де Хеа на выходе).

2:2 – Тен Хаг в четвертом товарищеском матче впервые не смог выиграть во главе Манчестер Юнайтед.

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