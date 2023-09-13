Новий титульний спонсор Манчестер Юнайтед платитиме клубу близько 60 мільйонів фунтів на рік.

З початку сезону 2024/25 компанія Qualcomm Snapdragon стане новим титульним спонсором Манчестер Юнайтед. Як інформує Reuters, за нанесення назви розробника програмного забезпечення на свої футболки англійський клуб отримуватиме близько 60 мільйонів фунтів на рік.

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Тим самим "червоні дияволи" обігнали Реал, який мав найпривабливіший контракт у професіональному футболі. Про це інформує Mundo Deportivo.

Чинний титульний спонсор Ман Юнайтед – компанія TeamViewer – вирішила не продовжувати контракт клубом. Вона платить клубу 47 млн фунтів на рік. Контракт між двома сторонами завершиться наприкінці цього сезону, і вже наступного літа Манчестер Юнайтед зможе наносити на футболки напис нового спонсора.

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