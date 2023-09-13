На початку вересня Санчо пропустив матч 4-го туру чемпіонату Англії з Арсеналом (1:3), і після гри написав гнівний пост на адресу головного тренера команди Еріка тен Хага. "Я несправедливо довго був цапом-відбувайлом, хоча викладався на тренуваннях. Не вірте всьому, що читаєте", – написав тоді Санчо.

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Як інформує The Athletic, клуб був готовий продати атакувального хавбека за 65 млн фунтів в один із клубів Саудівської Аравії. Однак сам Санчо відхилив цей запит, оскільки не мав наміру продовжувати свою кар'єру на Близькому Сході.

Повідомляється, що Манчестер Юнайтед не дотримав обіцянку віддати Санчо футболку з 7-м номером. Коли всі умови вже були обговорені, і Едінсон Кавані погодився на такий хід, клуб повернув Кріштіану Роналду, і саме португалець забрав собі вакантний номер. З цієї причини Санчо продовжив виступати під 25-м номером.

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