Манчестер Юнайтед получил самый дорогой контракт в истории
Новый титульный спонсор Манчестер Юнайтед будет платить клубу около 60 миллионов фунтов в год.
С начала сезона 2024/25 компания Qualcomm Snapdragon станет новым титульным спонсором Манчестер Юнайтед. Как информирует Reuters, за нанесение названия разработчика программного обеспечения на свои футболки английский клуб будет получать около 60 миллионов фунтов в год.
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Тем самым "красные дьяволы" обогнали Реал, который имел самый привлекательный контракт в профессиональном футболе. Об этом информирует Mundo Deportivo.
Действующий титульный спонсор Ман Юнайтед – компания TeamViewer – решила не продлевать контракт клубом. Она платит клубу 47 млн фунтов в год. Контракт между двумя сторонами завершится в конце этого сезона, и уже следующим летом Манчестер Юнайтед сможет наносить на футболки надпись нового спонсора.
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