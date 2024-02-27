Манчестер Юнайтед оголосив про відхід тренера – він вже очолив новий клуб і дебютує в матчі проти українця
Помічний головного тренера Еріка Тен Хага Ерік Ремзі розпочав сольну тренерську кар'єру.
Прес-служба манкуніанців повідомила про відхід Еріка Ремзі. Асистент Еріка Тен Хага очолив Міннесоту Юнайтед з МЛС.
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Ремзі працював з Манчестер Юнайтед з 2021 року, де відповідав за інтеграцію іноземних гравців, оскільки вільно володіє іспанською та французькою мовами. До цього моменту 32-річний спеціаліст працював помічником головного тренера Челсі U-23 та збірній Уельсу. Раніше Ремзі ніколи не працював самостійно, він виступав лише в ролі асистента.
У стартовому матчі нового сезону Міннесота обіграла Остін (2:1), а в наступному турі команда зіграє проти Коламбус Крю, за який виступає український захисник Євген Чеберко. Матч відбудеться 2 березня.
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