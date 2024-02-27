Прес-служба манкуніанців повідомила про відхід Еріка Ремзі. Асистент Еріка Тен Хага очолив Міннесоту Юнайтед з МЛС.

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Ремзі працював з Манчестер Юнайтед з 2021 року, де відповідав за інтеграцію іноземних гравців, оскільки вільно володіє іспанською та французькою мовами. До цього моменту 32-річний спеціаліст працював помічником головного тренера Челсі U-23 та збірній Уельсу. Раніше Ремзі ніколи не працював самостійно, він виступав лише в ролі асистента.

У стартовому матчі нового сезону Міннесота обіграла Остін (2:1), а в наступному турі команда зіграє проти Коламбус Крю, за який виступає український захисник Євген Чеберко. Матч відбудеться 2 березня.

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The club has announced Eric Ramsay as the second head coach in Minnesota United's Major League Soccer history. Ramsay joins the club from Manchester United, where he served as a first-team coach under current manager Erik ten Hag pic.twitter.com/GiMKz2huxQ — Minnesota United FC (@MNUFC) February 26, 2024