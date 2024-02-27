Пресс-служба манкунианцев сообщила об уходе Эрика Ремзи. Ассистент Эрика Тен Хага возглавил Миннесоту Юнайтед из МЛС.

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Ремзи работал с Манчестер Юнайтед с 2021 года, где отвечал за интеграцию иностранных игроков, поскольку свободно владеет испанским и французским языками. До этого момента 32-летний специалист работал помощником главного тренера Челси U23. Ранее Ремзи никогда не работал самостоятельно, он выступал лишь в роли ассистента.

В стартовом матче нового сезона Миннесота обыграла Остин (2:1), а в следующем туре команда сыграет против Коламбус Крю, за который выступает украинский защитник Евгений Чеберко. Матч состоится 2 марта.

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The club has announced Eric Ramsay as the second head coach in Minnesota United's Major League Soccer history. Ramsay joins the club from Manchester United, where he served as a first-team coach under current manager Erik ten Hag pic.twitter.com/GiMKz2huxQ — Minnesota United FC (@MNUFC) February 26, 2024