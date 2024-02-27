Манчестер Юнайтед объявил об уходе тренера – он уже возглавил новый клуб и дебютирует в матче против украинца
Помощник главного тренера Эрика Тен Хага начал сольную карьеру.
Пресс-служба манкунианцев сообщила об уходе Эрика Ремзи. Ассистент Эрика Тен Хага возглавил Миннесоту Юнайтед из МЛС.
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Ремзи работал с Манчестер Юнайтед с 2021 года, где отвечал за интеграцию иностранных игроков, поскольку свободно владеет испанским и французским языками. До этого момента 32-летний специалист работал помощником главного тренера Челси U23. Ранее Ремзи никогда не работал самостоятельно, он выступал лишь в роли ассистента.
В стартовом матче нового сезона Миннесота обыграла Остин (2:1), а в следующем туре команда сыграет против Коламбус Крю, за который выступает украинский защитник Евгений Чеберко. Матч состоится 2 марта.
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