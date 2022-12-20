Контракти Маркуса Рашфорда, Люка Шоу, Фреда і Діогу Далота тепер розраховані до літа 2024 року, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Тен Хаг відсторонив ще одну зірку Манчестер Юнайтед від тренувань з командою

Угоди всієї четвірки закінчувались у 2023-му, однак МЮ заздалегідь прописав право автоматичного продовження ще на сезон. "Червоні дияволи" налаштовані зберегти Рашфорда і Далота на ще довший термін, тому готуються переговори. Окремо вирішується доля Давіда Де Хеа, який також має опцію до 2024 року, проте може не знадобитися Еріку Тен Хагу.

Нагадаємо, місяць тому МЮ достроково позбувся Кріштіану Роналду через скандальне інтерв'ю. Цікаво, що Далот був близьким другом 37-річної зірки, але Діогу не дозволяє собі випади у бік головного тренера та керівництва клубу.

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