Не встигли вщухнути емоції від прощання з Кріштіану Роналду, як поза командними тренуваннями опинився Джейдон Санчо. Втім, ситуація англійця не настільки критична, і про розрив контракту взагалі не йдеться.

"Ми не бачили Джейдона в останніх іграх за Юнайтед, оскільки він був не у формі. Саме тому зараз він займається за індивідуальною програмою. Ми хочемо, щоб він закінчив це і сподіваємося побачити його на полі найближчим часом. Хочемо повернути його якнайшвидше, але я не можу дати прогноз, коли це станеться.

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На початку сезону він провів кілька якісних матчів, але потім рівень його виступів різко впав. Іноді ти не знаєш причину цього, але статистика підтверджує спад. На початку сезону у Санчо були голи та результативні передачі, але ключових моментів та дій ставало дедалі менше. Це поєднання фізичних та психологічних проблем. Ми намагаємося вивчити та повернути його", – цитує Тен Хага Goal.

Нагадаємо, влітку 2021-го МЮ віддав Борусії Д за Санчо 85 млн євро. Вінгер слабко провів дебютний сезон, а в нинішньому також не виблискує – 900 хвилин на полі, 3 голи та один асист.

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