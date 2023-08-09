Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг в сезоні 2023/24 не розраховує на англійського оборонця через його постійні провали у захисті, які призводять до голів у ворота команди. У Харрі Магуайра навіть відібрали капітанську пов'язку.

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Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед погодився відпустити захисника в Вест Хем. Клуби узгодили суму трансферу, яка буде становити 30 мільйонів фунтів. Залишилось обговорити лише кілька деталей, щоб завершити перехід. "Молотобійцям" ще потрібно домовитися з Магуайром щодо особистих умов, але в клубі вірять, що трансфер незабаром буде оформлено.

Нагадаємо, Харрі перейшов в Манчестер Юнайтед з Лестер Сіті за 80 мільйонів фунтів стерлінгів у 2019 році. Загалом захисник відіграв за манкуніанців у 175 матчах, в яких забив сім голів та оформив п'ять асистів.

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