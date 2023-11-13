Крістіан Еріксен і форвард Расмус Хьойлунд дізналися діагноз після отриманих травм у матчі з Лутоном.

У матчі 12-го туру АПЛ із Лутоном (1:0) двоє гравців Манчестер Юнайтед – півзахисник Крістіан Еріксен і форвард Расмус Хьойлунд – отримали травми і були вимушено замінені. Еріксен поступився місцем Мейсону Маунту на 40-й хвилині, а Хьойлунд – Антоні Марсьялю на 79-й.

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У понеділок, 13 листопада офіційний сайт Манчестер Юнайтед оголосив про те, що Еріксен отримав травму коліна, через яку не зможе зіграти близько місяця. Водночас Хьойлунду діагностували розтягнення м'язів – форвард зможе повернутися на поле до кінця листопада.

Таким чином, обидва гравці збірної Данії не зможуть допомогти своїй національній команді в прийдешню міжнародну паузу. Наступний матч "Червоні дияволи" зіграють 26 листопада з Евертоном у чемпіонаті.

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