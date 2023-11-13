Кристиан Эриксен и форвард Расмус Хёйлунд узнали диагноз после полученных травм в матче с Лутоном.

В матче 12-го тура АПЛ с Лутоном (1:0) два игрока Манчестер Юнайтед – полузащитник Кристиан Эриксен и форвард Расмус Хёйлунд – получили травмы и были вынужденно заменены. Эриксен уступил место Мейсону Маунту на 40-й минуте, а Хейлунд – Антони Марсьялю на 79-й.

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В понедельник, 13-но ноября официальный сайт Манчестер Юнайтед объявил о том, что Эриксен получил травму колена, из-за которой не сможет сыграть около месяца. В то же время Хёйлунду диагностировали растяжение мышц – форвард сможет вернуться на поле до конца ноября.

Таким образом, оба игрока сборной Дании не смогут помочь своей национальной команде в грядущую международную паузу. Следующий матч "Красные дьяволы" сыграют 26 ноября с Эвертоном в чемпионате.

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