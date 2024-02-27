Під час забігу на скачках у Саудівській Аравії в рамках турніру Neom Turf Cup кінь Спіріт Денсер, виведений самим Фергюсоном, першим перетнув фінішну лінію. Його власник сер Алекс виграв прибутковий приз у розмірі понад 1,1 млн євро. Про це інформує Voetbal International.

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Повідомляється, що це вже друга перемога екс-тренера Манчестер Юнайтед у подібних турнірах. У листопаді 2023 року кінь Фергюсона приніс колишньому тренеру близько 60 тисяч євро.

"Це приголомшливе почуття. Одного разу друг порадив мені почати власний бізнес із розведення коней. Потім ми купили кобилу, а тепер пожинаємо результати", – зазначив сер Алекс.

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