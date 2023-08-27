Люк Шоу не зможе допомогти манкуніанцям найближчим часом через травму. Відновлення захисника може тривати близько трьох місяців, тому Манчестер Юнайтед розпочав пошуки нового захисника.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, ціллю "червоних дияволів" став Марк Кукурелья з Челсі. Манчестер Юнайтед зв'язався з лондонцями, щоб дізнатися про умови можливої оренди іспанця. Офіційної пропозиції "синім" не надходило. Зазначається, що манкуніанці розглядають ще двох неназваних кандидатів.

Марк Кукурелья перейшов в Челсі у 2022 році. За лондонців захисник провів 33 матчі, в яких оформив дві результативні передачі.

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