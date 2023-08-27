Люк Шоу не сможет помочь манкунианцам в ближайшее время из-за травмы. Восстановление защитника может занять около трех месяцев, поэтому Манчестер Юнайтед начал поиски нового защитника.

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Как сообщает Фабрицио Романо, целью "красных дьяволов" стал Марк Кукурелья из Челси. Манчестер Юнайтед связался с лондонцами, чтобы узнать условия возможной аренды испанца. Официального предложения "синим" не поступало. Отмечается, что манкунианцы рассматривают еще двух неназванных кандидатов.

Марк Кукурелья перешел в Челси в 2022 году. За лондонцев защитник провел 33 матча, в которых оформил две результативные передачи.

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