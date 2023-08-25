Лівий захисник МЮ і збірної Англії Люк Шоу вилетів на тривалий час через травму.

Шоу отримав м'язову травму та вибув на декілька тижнів, повідомляє офіційний сайт клубу. Відновлення захисника може потягнути на період до двох місяців.

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Таким чином Люк пропустить наступні матчі збірної Англії. Зокрема, 9 вересня не зіграє зі збірною України в рамках кваліфікації на Євро-2024.

Манчестер Юнайтед, за інформацією преси, вже вийшов на ринок у пошуку нового лівого захисника. Шоу – лідер оборони "дияволів". Він закриває не лише фланг, а й епізодично виходить в центрі захисту.