Манкуніанці активно шукають голкіпера, який став би надійним дублером для Давіда Де Хеа. Черговим кандидатом став Кевін Трапп, повідомляє Kicker.

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За інформацією видання, 32-річному німцю запропонували контракт на 4 сезони. Манчестер Юнайтед ще не зробив офіційну пропозицію Айнтрахту, але це справа найближчого часу. Сума трансферу не повинна перевищити 10 мільйонів.

До слова, це вже вдруге Трапп може перейти з Айнтрахта у топ-клуб. У 2015 Кевін перебрався у ПСЖ, де закріпитися не зміг. Після повернення знову став лідером "орлів", яким у минулому сезоні допоміг виграти Лігу Європи.

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