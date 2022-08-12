Одноклубники українців, чемпіони і несподіванки – France Football оголосив номінантів на найкращого воротаря 2022 року
Французьке видання назвало імена 10-ти воротарів, які посперечаються за трофей Льва Яшина.
За звання найкращого воротаря світу 2022 року за версією France Football посперечаються 10 голкіперів, інформує France Football у Twitter.
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Це Тібо Куртуа (Реал, Бельгія), Ясін Буну (Севілья, Марокко), Кевін Трапп (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина), Аліссон (Ліверпуль, Бразилія), Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія), Майк Меньян (Мілан, Франція), Уго Льоріс (Тоттенхем, Франція), Ян Облак (Атлетіко Мадрид, Словенія) та Едуар Менді (Челсі, Сенегал).
Як бачимо, чотири кіпери представляють АПЛ. Прімера делегувала трьох представників, Бундесліга представлена двома гравцями, а Серія А – одним.
Ім'я переможця оголосять 17 жовтня в Парижі під час церемонії вручення "Золотого м'яча"-2022.
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