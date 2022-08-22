Манчестер Юнайтед узгодив трансфер 30-річного півзахисника. Залишилося вирішити бюрократичні питання з британським законодавством і підписати контракт.

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Тим часом Каземіро вже провів прощальну прес-конференцію в Мадриді. Відразу після цього футболіст сів у літак і вже дістався до Англії. У Манчестер він відразу вирушив на Олд Траффорд, де протиснутися крізь натовп фанатів йому допомагали охоронці.

До слова, сьогодні Манчестер Юнайтед проведе матч 3-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Підопічні Еріка Тен Хага спробують набрати перші очки в нинішньому сезоні, адже до цього були лише поразки – від Брайтона (1:2) та Брентфорда (0:4).