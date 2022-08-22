Манкунианцы активно ищут голкипера, который стал бы надежным дублером для Давида Де Хеа. Очередным кандидатом стал Кевин Трапп, сообщает Kicker.

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По информации издания, 32-летнему немцу предложили контракт на 4 сезона. Манчестер Юнайтед еще не сделал официальное предложение Айнтрахту, но это дело ближайшего времени. Сумма трансфера не должна превысить 10 миллионов.

К слову, это уже второй раз Трапп может перейти из Айнтрахта в топ-клуб. В 2015 году Кевин перебрался в ПСЖ, где закрепиться не смог. После возвращения снова стал лидером "орлов", которым в прошлом сезоне помог выиграть Лигу Европы.

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