Цього літа "молоти" вигідно продали Деклана Райса і невдовзі можуть втратити Лукаса Паката, на якого претендує Ман Сіті. За екс-капітана Вест Хема Арсенал уже заплатив понад 100 млн євро, а перехід бразильця оцінюють подібними цифрами.

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За інформацією talkSPORT, значну частину з цих прибутків Вест Хем може відправити назад у Манчестер. Щоправда, у червону його частину. Лондонці дуже близькі до трансферу Харрі Магуара, якому немає місця у команді Еріка Тен Хага.

Окрім того, "молоти" хочуть запросити ще двох гравців МЮ. Якщо вмовити Скотта Мактоміная не вдалося, то переговори щодо Антоні Марсьяла тільки-но стартували. "Червоні дияволи" оцінили француза у 60 мільйонів євро, а сума трансферу Магуайра складе близько 30 млн.

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