Трансфер не став несподіванкою, адже турки у притаманному собі стилі офіційно анонсували лишень сам приліт Фреда у Стамбул для проходження медогляду та підписання контракту.

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Зараз усі бюрократичні нюанси вирішені й Фред став повноцінним гравцем Фенербахче, підписавши угоду на чотири сезони, повідомляє прес-служба клубу. Манчестер Юнайтед отримає близько 10 мільйонів євро компенсації.

Нагадаємо, Фред перебрався в АПЛ влітку 2018 року за 60 млн, ставши на той момент рекордним трансфером Шахтаря. Бразилець досі лідирує за сумою продажу серед легіонерів "гірників". Більше платили лише за Михайла Мудрика.

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