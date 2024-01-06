Фенербахче прагне посилити свій склад взимку і вже обрав пріоритетну ціль. Турецький гранд спробує підписати Антоні Марсьяля.

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Згідно з інформацією Daily Mail, Фенербахче надіслав першу пропозицію Манчестер Юнайтед щодо француза у розмірі 6,8 мільйона фунтів стерлінгів (8 мільйонів євро). Керівництво турецького клубу сподівається, що хороші взаємини між клубами допоможуть прискорити трансфер Марсьяля.

Нагадаємо, що чинна угода француза з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2024 року. 28-річний футболіст прибув на Олд Траффорд у 2015 році з Монако. Загалом за "червоних дияволів" він зіграв у 317 матчах, в яких забив 90 голів та віддав 55 результативних передач.

В поточному сезоні він зіграв у 19 матчах, забивши два голи та оформивши два асисти.

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