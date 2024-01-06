Фенербахче стремится усилить свой состав зимой и уже выбрал приоритетную цель. Турецкий гранд попытается подписать Антони Марсьяля.

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Согласно информации Daily Mail, Фенербахче направил первое предложение Манчестер Юнайтед по французу в размере 6,8 миллиона фунтов стерлингов (8 миллионов евро). Руководство турецкого клуба надеется, что хорошие взаимоотношения между клубами помогут ускорить трансфер Марсьяля.

Напомним, что действующее соглашение француза с Манчестер Юнайтед истекает летом 2024 года. 28-летний футболист прибыл на Олд Траффорд в 2015 году из Монако. Всего за "красных дьяволов" он сыграл в 317 матчах, в которых забил 90 голов и отдал 55 результативных передач.

В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, забив два гола и оформив два ассиста.

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