Кубок Англії: Манчестер Юнайтед знищив Транмер Роверс з тенісним рахунком

Відбулися чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6

Голи: Магуайр, 10, Далот, 13, Лінгард, 16, Джонс, 41, Марсьяль, 45, Грінвуд, 56

Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – Гвардіола проігнорував Зінченка попри ранній "подарунок"

Манчестер Юнайтед пощастило із жеребом на цьому етапі Кубка. Транмер міцно засів у зоні вильоту Ліги 1 (третій англійський дивізіон) без особливих перспектив на порятунок.

Команда Уле Гуннара Сульшера зі стартовим свистком почала доводити, що суперник значно поступається класом. Манкуніанці всього за 16 хвилин зробили рахунок розгромним (3:0). Забив навіть Джессі Лінгард, який останнім часом став ціллю для насмішок через відсутність голів або хоча б асистів. Ще до перерви гості провели іще два м'ячі. Транмер, здавалося, навіть не прагнув огризатися.

Після перерви Манчестер Юнайтед перейшов у економ-режим. "Червоні дияволи" у другому таймі забили лише раз – Грінвуд реалізував пенальті. Проте загальний рахунок – 0:6 – яскраво демонструє, наскільки в різних категоріях перебувають команди.