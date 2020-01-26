toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ВОЙВОДИНА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС

Оуен: Футболісти Манчестер Юнайтед постійно регресують – історії Санчеса і Ді Марії невипадкові

16:27 200 Читать на русском
Оуен: Футболісти Манчестер Юнайтед постійно регресують – історії Санчеса і Ді Марії невипадкові
Майкл Оуен / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної Англії Майкл Оуен звинуватив гравців Манчестер Юнайтед у неналежному виконанні своїх обов’язків.

"Футболісти в Манчестер Юнайтед регресують. Це найбільш тривожний аспект в ситуації, що склалася. Алексіс Санчес був найкращим гравцем АПЛ протягом двох або трьох сезонів. Як можна було опуститися з цього рівня до того, на якому він грає зараз?

Сульшер: Не боюсь за своє місце в Манчестер Юнайтед

Про жодного футболіста, якого Юнайтед купив за останні 6-7 років, не можна сказати: так, він розвивається, стає все кращим і кращим. У цій команді гравці або залишаються на своєму рівні, або регресують. Історії Санчеса і Анхеля Ді Марії невипадкові. Щось не працює у цьому клубі. "Червоним дияволам" слід розібратися з цією проблемою, перш ніж витрачати чергові 100 мільйонів", – наводить слова Оуена видання Goal.

Нагадаємо, напередодні з’явились чутки, що керівництво "червоних дияволів", планує звільнити Уле Гуннара Сульшера, якщо йому не вдасться поліпшити результати команди у поточному сезоні. Головним претендентом на посаду коуча манкуніанців називають Гарета Саутгейта.

Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"

blog_ava
Переможний м'яч Безуса та асист Пластуна у відео голів і огляді матчу Гент – Генк – 4:1
08:00
2317
Теги
Англія Алексіс Санчес Алексіс Санчес Майкл Оуен Майкл Оуен Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
хв
Хетафе
17:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук