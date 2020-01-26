Колишній нападник збірної Англії Майкл Оуен звинуватив гравців Манчестер Юнайтед у неналежному виконанні своїх обов’язків.

"Футболісти в Манчестер Юнайтед регресують. Це найбільш тривожний аспект в ситуації, що склалася. Алексіс Санчес був найкращим гравцем АПЛ протягом двох або трьох сезонів. Як можна було опуститися з цього рівня до того, на якому він грає зараз?

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Про жодного футболіста, якого Юнайтед купив за останні 6-7 років, не можна сказати: так, він розвивається, стає все кращим і кращим. У цій команді гравці або залишаються на своєму рівні, або регресують. Історії Санчеса і Анхеля Ді Марії невипадкові. Щось не працює у цьому клубі. "Червоним дияволам" слід розібратися з цією проблемою, перш ніж витрачати чергові 100 мільйонів", – наводить слова Оуена видання Goal.

Нагадаємо, напередодні з’явились чутки, що керівництво "червоних дияволів", планує звільнити Уле Гуннара Сульшера, якщо йому не вдасться поліпшити результати команди у поточному сезоні. Головним претендентом на посаду коуча манкуніанців називають Гарета Саутгейта.

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