Програма вівторка в АПЛ складалася не лише з матчів українських легіонерів.

АПЛ, 19 тур

Лестер – Фулхем – 0:1

Гол: Мітровіч, 17

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 3:0

Голи: Каземіро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86

Лестер на своєму полі приймав Фулхем, який виграв обидва матчі після ЧС-2022. Натомість "лиси" поступилися Ньюкаслу (0:3) і Ліверпулю (1:2). Очний матч підтвердив загальні тенденції форми команд.

Фулхем активніше розпочав поєдинок, особливо старався Вілліан. Екс-зірка Шахтаря міг відкрити рахунок вже на 6-й хвилині, але його хитрому удару забракло точності. Згодом Вілліан перекваліфікувався в асистента, і вийшло краще. Бразилець протягнув м'яч на 30 метрів, а потім ідеальною подачею знайшов Мітровіча – серб без проблем оформив свій 11 гол в нинішньому чемпіонаті.

Лестер дещо вирівняв гру і сам почав створювати моменти. Лєно блискуче відбив удар Варді, а Олбрайтон з хорошої позиції пробив надто слабко. Підопічні Роджерса продовжили тиснути і по перерві, але проблеми з реалізацією нікуди не ділись. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Фулхема – полярні серії команд тривають. Лондонці вирвалися на сьому сходинку таблиці, а Лестер продовжує загравати зі зоною вильоту (всього 3 очки відриву).

Борнмут приїхав у гості до Манчестер Юнайтед. Ця зустріч також не стала сюрпризом, підкресливши різний стан суперників. "Дияволи" впевнено затисли гостей і досягли свого на 23-й хвилині. Гол оформили зіркові літні новачки – Каземіро замкнув подачу Крістіана Еріксена.

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Гол ніби розслабив МЮ. Підопічні Тен Хага дозволили Борнмуту кілька підходів до воріт Де Хеа, проте до ударів майже не доходило. Окремо слід згадати трагедію Донні ван де Беека. Нідерландець дуже рідко потрапляє в основу цього сезону, а тут випав такий шанс. Все завершилось під завісу першого тайму, коли Сенесі випадково влетів у коліно хавбеку МЮ. Донні покинув поле на своїх двох, але зі сльозами на обличчі.

Другий тайм розпочався зі ще одного гола господарів. Шоу розігнав атаку, а потім сам її і завершив, залишившись без нагляду в карному майданчику. До слова, результативну передачу віддав 18-річний Гарначо, який замінив ван де Беека.

Настали нові 15 хвилин активності Борнмута, і тут було значно яскравіше. "Вишні" двічі виходили на ударні позиції, але Де Хеа діяв бездоганно. Іспанець втримав третій "кліншит" поспіль, а партнери добили гостей. Шоу, Фернандеш і Рашфорд розкреслили ідеальну геометричну комбінацію, яку завершив Маркус. Форвард Юнайтед продовжив свою гольову серію до 4 матчів.

МЮ вже ділить третю сходинку з Ньюкаслом, хоча має матч в запасі. Борнмут до кінця туру ризикує впасти навіть з 15 місця, яке посідає зараз.

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