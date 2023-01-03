Программа вторника в АПЛ состояла не только из матчей украинских легионеров.

АПЛ, 19 тур

Лестер – Фулхэм – 0:1

Гол: Митрович, 17

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 3:0

Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86

Лестер на своем поле принимал Фулхэм, выигравший оба матча после ЧМ-2022. А вот "лисы" уступили Ньюкаслу (0:3) и Ливерпулю (1:2). Очный матч подтвердил общие тенденции формы команд.

Фулхэм более активно начал поединок, особенно старался Виллиан. Экс-звезда Шахтера мог открыть счет уже на 6-й минуте, но его хитрому удару не хватило точности. Вскоре Виллиан переквалифицировался в ассистента, и получилось лучше. Бразилец протащил мяч на 30 метров, а затем идеальной подачей нашел Митровича – серб без проблем оформил свой 11 гол в нынешнем чемпионате.

Лестер несколько выровнял игру и начал создавать моменты. Лено блестяще отразил удар Варди, а Олбрайтон с хорошей позиции пробил слишком слабо. Подопечные Роджерса продолжили давить и после перерыва, но проблемы с реализацией никуда не делись. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Фулхэма – полярные серии команд продолжаются. Лондонцы вырвались на седьмую строчку таблицы, а Лестер продолжает заигрывать с зоной вылета (всего 3 очка отрыва).

Борнмут приехал в гости к Манчестер Юнайтед. Эта встреча также не стала сюрпризом, подчеркнув разное состояние соперников. "Дьяволы" уверенно зажали гостей и добились своего на 23-й минуте. Гол оформили звездные летние новички – Каземиро замкнул подачу Кристиана Эриксена.

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Гол будто расслабил МЮ. Подопечные Тен Хага позволили Борнмуту несколько подходов к воротам Де Хеа, однако до ударов почти не доходило. Отдельно следует упомянуть трагедию Донни ван де Беэка. Нидерландец очень редко попадает в основу этого сезона, а тут представился такой шанс. Все завершилось под занавес первого тайма, когда Сенеси случайно влетел в колено хавбеку МЮ. Донни покинул поле на своих двоих, но со слезами на лице.

Второй тайм начался с еще одного гола хозяев. Шоу разогнал атаку, а затем сам ее и завершил, оставшись без присмотра в штрафной. К слову, результативную передачу отдал 18-летний Гарначо, сменивший ван де Беека.

Наступили новые 15 минут активности Борнмута, и здесь было гораздо ярче. "Вишни" дважды выходили на ударные позиции, но Де Хеа действовал безупречно. Испанец удержал третий "клиншит" подряд, а партнеры добили гостей. Шоу, Фернандеш и Рашфорд расчертили идеальную геометрическую комбинацию, которую завершил Маркус. Форвард Юнайтед продлил свою голевую серию до 4 матчей.

МЮ уже делит третье место с Ньюкаслом, хотя имеет матч в запасе. Борнмут до конца тура рискует упасть даже с 15 места, которое занимает сейчас.

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